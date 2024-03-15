В Липецкой области ввели режим опасности атаки дронов

Режим опасности атаки беспилотников ввели в Липецкой области. Вблизи границ региона замечены БПЛА, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Игорь Артамонов.
"Внимание! На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности. Вблизи границ региона замечены БПЛА. Все силы и средства приведены в повышенную готовность", - написал он.
Глава региона призвал жителей соблюдать спокойствие и не поддаваться панике. Сигнал носит информационный характер.
"Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона. Следите за информацией об оперативной обстановке в официальных каналах правительства и МЧС, а также на телеканале "Липецкое время", - добавил Артамонов.