Задержан москвич, толкнувший подругу под поезд метро

В Москве задержали мужчину, который накануне на станции метро «Войковская» толкнул подругу под приближающийся поезд.

Как рассказала представитель МВД России Ирина Волк, вечером среды, 13 марта, у пары произошел конфликт в метро. Сначала они просто ругались, затем мужчина повалил девушку на пол платформы, а потом, не обращая ни на кого внимания, толкнул ее под поезд.

К счастью, машинист успел во время применить экстренное торможение, и пассажирка на рельсах не пострадала.

Очевидцы не дали мужчине скрыться с места происшествия, и передали его на руки полиции.

Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро

Злоумышленник задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, в 2023 году 9 марта 61-летний мужчина толкнул подростка под поезд метро на стации «Киевская».

А в феврале нынешнего года пассажир метро заболтался по телефону и упал на рельсы метро.