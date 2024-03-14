Восьмиклассник напал с ножом на сверстника в российской школе

В Свердловской области восьмиклассник пронес в школу нож и ранил сверстника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, 11 марта потерпевший после седьмого урока в одной из школ поселка Белоярский подошел к другому ученику, у которого в руках был нож. Подросток стал размахивать орудием якобы в шуточной форме. Но восьмиклассник испугался и попробовал схватить за руку товарища с ножом. Тот отдернул руку, нанеся при этом порез бедра пострадавшему.

Раненому оказали помощь. Правоохранители разбираются в произошедшем.

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