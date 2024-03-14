Экс-председатель правления "Банка на Красных Воротах" арестован заочно

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления коммерческого банка "Банк на Красных Воротах", лишенного лицензии в 2016 году. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия, и Петрову Александру Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Срок ареста исчисляется с момента его экстрадиции на территорию РФ либо с момента его задержания", - сказали в суде.

Петров обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой лиц либо в особо крупном размере). Он объявлен в международный розыск.