Есть пострадавшие: дрон ВСУ атаковал автомобиль в Белгородской области

В Белгородской области подвергся атаке украинского дрона-камикадзе легковой автомобиль. Это произошло в селе Глотово Грайворонского городского округа, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Движущийся по дороге легковой автомобиль подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью дрона-камикадзе. Инцидент произошел в селе Глотово Грайворонского городского округа. В результате взрыва машина загорелась», — написал Гладков в telegram-канале.

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По его словам, пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетний ребенок. Бригадами скорой они доставляются в областную клиническую больницу, заявил губернатор.