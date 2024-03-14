Мужчина столкнул знакомую под поезд в московском метро

Правоохранители доставили в отдел полиции подозреваемого в покушении на убийство, рассказала представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

Волк пояснила, что инцидент произошел в среду, 13 марта, на станции метро «Войковская» Замоскворецкой линии.

Мужчина поссорился со своей знакомой и столкнул ее с платформы под приближающийся электропоезд, отметила представитель ведомства.

По ее данным, машинист успел применить экстренное торможение, девушка не пострадала.

После инцидента мужчина попытался скрыться, но очевидцы догнали его и остановили. Прибывшие на место происшествия стражи порядка доставили злоумышленника в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, констатировала Волк.

Ранее сообщалось, что в столичном метро мужчина напал с ножом на молодую девушку, которая отвергала его ухаживания. Он нанес ей множественные удары ножом в область головы, шеи и правой руки. Полиция задержала его на месте преступления.

Следователи возбудили против нападавшего уголовное дело о покушении на убийство. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.