Один из погибших при крушении Ил-76 под Иваново оказался местным жителем

Житель села Богородское под Иваново оказался одним из погибших при падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Ивановской области. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава Ивановского района Сергей Низов.

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— С прискорбием сообщаю о том, что в результате падения воздушного транспортного судна в селе Богородское, погиб наш земляк Авдеев Данил Дмитриевич, — говорится в публикации Низова.

Авдеев родился в 2001 году и на протяжении длительного времени проживал в Богородском, где и учился в местной средней школе. В 2020 году молодой человек принял решение посвятить свою жизнь авиации, после чего поступил на службу на Северный аэродром Иванова. Глава района выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Во вторник, 12 марта, около 12:40 военный самолет Ил-76 разбился при попытке совершить аварийную посадку в Ивановской области. В результате трагедии погибло 16 человек. О том, что известно о произошедшем, — в материале «Вечерней Москвы».