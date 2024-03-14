Задержан призывник из Таджикистана, сбежавший из военкомата в Москве

Правоохранители задержали уроженца Таджикистана, сбежавшего из сборного пункта в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова в четверг, 14 марта.

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По ее словам, молодой человек скрывался на территории Белоруссии. Благодаря слаженной работе правоохранителей, призывника удалось задержать и доставить в столицу.

Молодого человека допросили. Он полностью признал вину.

— Следователями проводятся процессуальные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения второго фигуранта уголовного дела, — подчеркнула Иванова.

Инцидент, о котором идет речь, произошел в прошлом году. Мужчины 2004 и 2005 года рождения, получившие гражданство России в 2019 и 2022 годах соответственно, были призваны на срочную службу. 22 октября они находились в Сборном пункте, откуда сбежали и скрылись в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы».