Работу доставки суши в Новосибирске приостановили из-за отравления сальмонеллезом

Роспотребнадзор в Новосибирской области начал эпидемиологическое расследование в связи с групповым заболеванием сальмонеллезом в результате отравления суши. Работа предприятия общепита приостановлена. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ранее в СМИ сообщили, что в медучреждения поступили не менее 8 человек.

"Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в настоящее время проводится эпидемиологическое расследование в связи с фактом регистрации случаев группового заболевания сальмонеллезом у граждан, приобретавших пищевую продукцию (суши/роллы) из службы доставки еды "Японори суши". Деятельность филиала предприятия на данный момент приостановлена", - говорится в сообщении.

Для установления источника и причин заболеваемости проводятся лабораторные исследования проб блюд, сырья, смывов с оборудования и инвентаря, а также материала от сотрудников предприятия общепита и заболевших, проводится внеплановая выездная проверка.

Установлены факты нарушения санитарно-эпидемиологических норм, техрегламентов - отсутствие производственного контроля, отсутствие бактерицидного оборудования, нарушение правил ведения и хранения документации, фальсификация данных о прохождении персоналом медосмотров и гигиенического обучения.