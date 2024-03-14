Живущую в Москве китаянку обманули более чем на миллион рублей

Живущая в Москве 29-летняя китаянка лишилась более миллиона рублей, поверив «соотечественнице» из мессенджера. Об этом стало известно в четверг, 14 марта.

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По информации Telegram-канала «112», девушка захотела обменять рубли на юани. В какой-то момент ей в мессенджере написала «соотечественница» и рассказала о подруге, которая может помочь.

Китаянки встретились на рынке в районе Люблино. Девушка передала один миллион 80 тысяч рублей и стала ждать поступление юаней на карту. Однако этого не произошло — собеседница из мессенджера и ее подруга перестали выходить на связь.

Пострадавшая обратилась в полицию. Злоумышленников разыскивают совместно китайские и российские правоохранители.

Похожая история произошла в центре столицы. Мужчина решил обменять сбережения на доллары. В отделении банка в Пресненском районе он встретил незнакомца, представившегося сотрудником и предложившего выгодный обмен. Собеседники переместились в переговорную комнату, где москвич передал новому знакомому 45 миллионов рублей наличными. Взамен он получил пять пачек поддельных долларов.