В Ярославле загорелась пятиэтажка

Днем в четверг, 14 марта, в Ярославле загорелся пятиэтажный жилой дом. Как сообщает портал 76.ru со ссылкой на местное управление МЧС, из-за происшествия эвакуировали жильцов и детский сад, расположенный по соседству.

По данным 76.ru, пожар произошел в «сталинке» по адресу проспект Ленина, 18/50. Дом был построен в 1941 году, общая площадь всех его помещений составляет 14 тысяч 97,2 квадратных метра. В здании 157 квартир и 15 нежилых помещений. Портал подчеркивает, что дом не признан аварийным.

На первом этаже дома находятся коммерческие организации, а также прокуратура Ленинского района Ярославля.

Представитель МЧС заявил РИА Новости, что в здании загорелась кровля на площади в 400 квадратных метров.

Во дворе дома расположен детский сад номер один. Его эвакуировали, родителей попросили забрать детей домой.

Позже в МЧС сообщили порталу 76.ru, что площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. На месте происшествия работают 76 спасателей и 23 единицы техники.

Прокуратура Ярославской области начала проверку из-за пожара.