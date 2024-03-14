В Хакасии обрушилась стена пятиэтажного дома

Сотрудники МЧС работают на месте чрезвычайного происшествия в Черногорске (Республика Хакасия), где сегодня рухнула часть стены пятиэтажного здания.

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Сигнал о ЧП поступил в ведомство в 15:57 по местному времени. По указанному адресу направлены дежурные силы и средства, сообщили в региональном главке.

По предварительным данным, пятиэтажка находилась в аварийном состоянии. В той части здания, которая разрушилась, никто не жил. Сотрудники Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда министерства обследуют завалы. Информация о пострадавших уточняется.