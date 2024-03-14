Жители Белгорода сообщили о громком взрыве в районе вокзала в центре города. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.

По данным издания, в небе в указанном районе заметили столб дыма.

Власти Белгородской области появившуюся информацию пока никак не комментировали. Предположительно, рядом с автомобилем на Донецкой улице взорвался снаряд.

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К месту происшествия направились сотрудники экстренных городских служб.