Жители Белгорода сообщили о громком взрыве в районе вокзала в центре города. Об этом стало известно изданию Baza, подробности приводятся в Telegram-канале.
По данным издания, в небе в указанном районе заметили столб дыма.
Власти Белгородской области появившуюся информацию пока никак не комментировали. Предположительно, рядом с автомобилем на Донецкой улице взорвался снаряд.
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К месту происшествия направились сотрудники экстренных городских служб.
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