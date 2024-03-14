Старовойт предупредил о попытках диверсантов проникнуть в Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем телеграм-канале, что диверсионно-разведывательные группы с территории Украины не оставляют попытки войти на территорию региона. Однако, как утверждает глава региона, «российские бойцы не позволили им это сделать».

Старовойт уточнил, что попытка прорыва была в районе поселка Тёткино. Им противостоят бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ.

Глава региона призвал жителей сохранять бдительность и сообщать по номеру 112 о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах.

Ранее сегодня губернатор Белгородской оьбласти сообщил, что после атаки со стороны ВСУ один человек погиб и шестеро пострадали в Белгороде.