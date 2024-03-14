Развратившего 20 российских детей иностранца осудили на 14 лет колонии

В Алтайском крае суд приговорил 38-летнего гражданина Республики Таджикистан к 14 годам лишения свободы за развращение несовершеннолетних. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета (СК) по региону.

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Мужчина признан виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста и по статье об изготовлении порнографической продукции с несовершеннолетними. Всего доказано 32 эпизода преступной деятельности фигуранта. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в 2019 и в 2021 году от действий иностранца, приехавшего в Россию на заработки, пострадало 20 детей в возрасте от восьми до 15 лет, проживающих не только в Алтайском крае, но и в других регионах страны. Он общался с девочками в социальной сети и в мессенджерах, представляясь их ровесником, и отправлял им порнографические фото и видео. Затем он заставлял детей высылать ему интимные снимки и ролики, угрожая, что расскажет обо всем их родителям.

Ранее сообщалось, что в Карелии суд арестовал 22-летнего мужчину, который предлагал интимную связь школьницам и развращал их.