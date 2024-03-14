В Петербурге школьника задержали за работу на мошенников из Украины

Молодого человека из Петербурга подозревают в работе на украинских мошенников. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк.

По версии правоохранителей, 16-летний юноша помогал аферистам с Украины, и, когда злоумышленники совершали звонки, пострадавшие видели на экранах телефонов российские номера.

Ноутбуком и другим необходимым оборудованием подозреваемого обеспечивали с помощью курьера. В жилье юноши нашли две тысячи сим-карт. В целях конспирации школьник каждую неделю менял съемные квартиры. Деньги за проделанную работу подросток получал на криптокошелек.

Во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители вышли на след еще двоих подозреваемых-сообщников.

Возбуждено несколько уголовных дел. На данный момент подозреваемые находятся под стражей.