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Оперштаб Белгородской области опроверг сообщения о поиске диверсантов на автомобиле

Информация о поиске украинских диверсантов, которые передвигаются по территории Белгородской области на автомобиле Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, не соответствует действительности. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

В Белгороде прокомментировали сообщения о розыске Land Cruiser 200 с ВСУ
© ТАСС
"В соцсетях распространяется фейковая информация о том, что в Белгородской области разыскивают Land Cruiser 200 с логотипом Красного Креста, на котором якобы передвигаются украинские диверсанты. Это фейк! Информация не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как заявили в оперштабе, фейк распространяет вражеская сторона с целью посеять панику среди мирного населения.

"Мы регулярно напоминаем о том, что доверять нужно лишь проверенным и официальным источникам. Любые посты на иных ресурсах необходимо проверять. Будьте бдительны", - добавили в оперштабе.
Происшествия
Международный комитет Красного Креста
Белгородская Область
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