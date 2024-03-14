Членов РДК* в Петербурге отправили в СИЗО

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения в виде ареста предполагаемым членам террористической группировки «Русский добровольческий корпус» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) Ринату Ильину, Никите Красильникову и Артему Щербакову, которых подозревают в участии в террористической деятельности. Об этом говорится в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Уточняется, что мужчин заключили под стражу до 27 апреля.

По версии следствия, с января по середину февраля 2024 года один из задержанных по поручению представителей РДК вел наблюдение за пунктом сбора гумпомощи для подразделения российских добровольцев «Эспаньола», а также за грузовиком, перевозящим эту помощь.

Предполагается, что подозреваемые хотели разместить «жучок» для слежения за грузовиком, а также отравить продукты питания в гуманитарном грузе с помощью неустановленного ядовитого вещества.

До этого ФСБ сообщала, что члены РДК собирались не только отравить бойцов СВО, но и устроить другие теракты на территории Петербурга и Ленинградской области.