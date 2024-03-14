Число пострадавших при обстреле Белгорода возросло

Число пострадавших от удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгороду возросло до четырех. Об этом сообщил мэр российского города Валентин Демидов в Telegram-канале.

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«В частном секторе повреждено 5 домов: заборы, фасады, кровля и хозпостройки. Подрядные организации выехали на места и сейчас будут закрывать тепловой контур», — описал последствия обстрела Белгорода мэр.

По его информации, из-за атаки ВСУ получили повреждения 25 автомобилей, также пострадало здание медучреждения вблизи места обстрела.