Задержание россиян-айтишников за помощь украинским мошенникам попало на видео

В Петербурге сотрудники полиции выявили троих айтишников, одному из которых 16 лет, работавших на мошеннические кол-центры на территории Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. В ведомстве предоставили оперативное видео с задержанием пособников аферистов.

На кадрах видны силовики, которые укладывают на пол и надевают наручники на подозреваемых. В квартирах видно техническое оборудование.

По словам Волк, молодые люди обеспечивали техническую поддержку деятельности телефонных мошенников. Они нашли подработку с ежемесячной оплатой криптовалютой в даркнете. В их задачи входило функционирование оборудования по подмене номеров при звонках украинских кол-центров россиянам. Тем самым мошенники, звонившие с территории другого государства, выдавали российские номера на экранах мобильных телефонов граждан.

Украинские кураторы отправили через курьерскую службу доставки в Петербург своим сообщникам четыре GSM-шлюза, две тысячи сим-карт, ноутбук с программным обеспечением. Подозреваемые каждую неделю меняли съемные квартиры, а также раз в сутки заменяли сим-карты в слотах сим-банков с целью конспирации. Кроме того, айтишники еженедельно получали из Москвы три тысячи сим-карт для обеспечения противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела, им вменяется особо крупное мошенничество. По решению суда молодые люди заключены под стражу.