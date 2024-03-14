Двое задержанных в Петербурге за подготовку теракта дали признательные показания

Двое из четырех мужчин, задержанных сотрудниками ФСБ России за подготовку терактов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, дали признательные показания, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга (ОПС).

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В Санкт-Петербурге обезврежена ячейка запрещенной в РФ украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус" (РДК, признана террористической организацией и запрещена в РФ), сообщили в ФСБ утром 14 марта. В состав ячейки входили четверо местных жителей.

Как отметили в ОПС, перед Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга предстали трое задержанных. Суд своим решением заключил под стражу Рината Ильина, Никиту Красильникова и Артема Щербакова, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 205.5 УК РФ "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической". За это преступление им грозит до 20 лет лишения свободы.

Как стало известно, фигуранты уголовного дела были задержаны еще 28 февраля. "Двое признали причастность, дали показания. Один причастность отрицает, показания не дает, ссылаясь на статью 51 Конституции РФ", - говорится в сообщении судебной пресс-службы.

По данным следствия, один из фигурантов вместе с неустановленным сообщником по указанию представителей террористов проводил разведку объектов на территории Санкт-Петербурга, в том числе пункта сбора гуманитарной помощи для участвующего в СВО добровольческого отряда "Эспаньола", а также следил за автотранспортом, используемым для перевозки гуманитарного груза. В феврале 2024 года подозреваемые приобрели GPS-трекер с функцией аудиозаписи, чтобы тайно разместить его на автотранспорте, который отвозит гуманитарный груз в пункт временного размещения "Эспаньолы" в Мариуполе (ДНР).

Также в феврале один из фигурантов получил ядовитое вещество весом около 20 килограммов, которое предполагалось смешать с продуктами питания и отправить в виде гуманитарной помощи добровольцам, принимающим участие в СВО, в целях совершения террористического акта.

Суд арестовал фигурантов на время следствия по 27 апреля 2024 года.