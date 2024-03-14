Водитель погиб при обстреле Белгородской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО — сбито 8 воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию по последствиям обстрела на земле.

«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о 2 пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — рассказал Гладков.

В Белгороде зафиксированы повреждения в 2 частных домах и на территории медицинского учреждения — у здания пробита кровля, повреждены 5 и 6 этаж. Также пострадал легковой автомобиль.

Оперативные службы продолжают работу, добавил Гладков. Сейчас они проводят подомовой обход. Информация о последствиях обстрела уточняется.