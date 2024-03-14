В Мариуполе задержана женщина по подозрению в шпионаже

УФСБ: жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже
Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже.
Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.
«Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала её украинским спецслужбам в социальных сетях», — передаёт РИА Новости.
Ранее УФСБ по ДНР уже задержало жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже.
ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ
Также ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области.