В Мариуполе задержана женщина по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.

«Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала её украинским спецслужбам в социальных сетях», — передаёт РИА Новости.

Ранее УФСБ по ДНР уже задержало жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже.

ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с СБУ

Также ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области.