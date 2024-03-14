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УФСБ: жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в шпионаже.

В Мариуполе задержана женщина по подозрению в шпионаже
© РИА Новости

Об этом сообщило УФСБ России по ДНР.

«Задержанная собирала информацию о местах расположения подразделений Минобороны России вблизи Мариуполя и передавала её украинским спецслужбам в социальных сетях», — передаёт РИА Новости.

Ранее УФСБ по ДНР уже задержало жителя Мариуполя по подозрению в шпионаже.

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Также ФСБ задержала сотрудничавшего с СБУ жителя Ростовской области.

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