Россиянина нашли убитым в арендованном доме на Пхукете

Полицейские нашли тело 42-летнего гражданина России на курортном острове Пхукет. У него зафиксировали множественные ножевые ранения, сообщает газета Bangkok Post.

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По данным издания, на теле гражданина России было обнаружено множество ножевых ранений, в том числе в области шеи. Его нашли в арендованном доме. Уточняется, что в этом здании находилась ферма для выращивания каннабиса, и туда часто наведывались иностранцы.

Как установила экспертиза, жертва боролась с нападавшим. Известно, что россиянин прибыл в Таиланд 28 января по 90-дневному безвизовому штампу. Полицейские установили круг подозреваемых, которые могут быть причастны к убийству. В генеральном консульстве РФ на Пхукете рассказали ТАСС, что пока не располагают информацией о трагедии.

Ранее сообщалось, что на острове Самуи в Таиланде задержали троих россиян за нелегальную работу в салоне красоты. Выяснилось, что они предлагали бьюти-услуги, но лицензии у них не было.

До этого в Пхукете был задержан российский турист, проникший с топором в администрацию провинции и устроивший погром в офисе губернатора. Мужчине удалось сбежать от охраны, но он попал в руки полиции некоторое время спустя, когда пытался похитить мотоцикл у местного жителя. После задержания россиянина доставили в больницу, так как у него на теле были кровоточащие порезы. Предполагается, что он страдает расстройством психики.

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