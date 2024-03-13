Под Саратовом после гибели ребенка осудили двух работников водоканала

По делу о гибели ребенка в промоине под Саратовом осуждены два работника предприятия "Балаково-Водоканал", которых приговорили к разным срокам лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Аналогичная информация содержится в сообщении Следственного управления СК РФ по Саратовской области.

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Балаковский районный суд Саратовский области вынес приговор по уголовному делу о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Осуждены экс-руководитель и инженер предприятия, уточнили в пресс-службе, соответственно к 3 и 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Кроме того, обоим осужденным запрещено выполнять организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции в государственных и муниципальных предприятиях сроком на 2 и 1,5 года.

Судом установлено, что в 2021-2023 гг. из-за своевременно не организованного ремонта канализационного коллектора произошло разрушение трубы и размытие грунта. Из-за этого 28 февраля прошлого года случилось несчастье: восьмилетний мальчик провалился в коллектор глубиной около шести метров и погиб.