Толпа старшеклассников избила третьеклассника в Екатеринбурге

В Екатеринбурге старшеклассники толпой избили третьеклассника. Об этом в сообществе «Мой Уктус (Екатеринбург)» рассказала мать другого школьника.

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По словам женщины, инцидент произошел в школе №131. Группа учащихся в старших классах избила третьеклассника. Пострадавшего ребенка в крови на руках принес в медицинский пункт охранник.

Сотрудники образовательного учреждения сообщили о произошедшем участковому и родителям мальчика. По словам женщины, в этой школе «вечный беспредел».

По данным Ura.ru, мать пострадавшего рассказала, что все произошло на глазах сестры мальчика. По ее словам, девочку агрессоры пнули в лицо.

Мать отвезла подвергшегося нападению мальчика в больницу, где ему диагностировали ушибы. Россиянка планирует отвести сына к детскому психологу, передает Ura.ru.