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В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность

В Белгороде третий раз за четверг, 14 марта, объявляют сигнал ракетной опасности. Об этом сообщила мэрия российского города в Telegram-канале.

В Белгороде третий раз за день объявили ракетную опасность
© ТАСС
«Город Белгород! Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — сообщили власти.

Ракетную опасность объявили во всей Белгородской области первый раз в районе трех часов ночи. Затем о возможности атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей региональной столицы предупредили в районе восьми часов утра.

Во время второй тревоги ВСУ ударили по Белгороду восемью реактивным снарядами. Один из них попал машину, где был водитель — его спасти не удалось. Предварительно, удар был нанесен кассетными боеприпасами. По последним данным, всего при атаке пострадали шесть человек.

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