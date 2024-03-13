СМИ опубликовали последние слова экипажа Ил-76 перед крушением в Ивановской области

Последними словами экипажа Ил-76, который разбился в Ивановской области, стал доклад о возгорании четвертого двигателя и вылетающих из него лопатках, которые повреждали системы. Об этом сообщил Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По данным канала, самолет не смог вернуться на аэродром, с которого он вылетел за несколько минут до случившегося, из-за поврежденных коммуникаций. Основной версией падения самолета остается техническая неисправность, однако эксперты еще выясняют все обстоятельства трагедии.

12 марта в Ивановской области упал самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет. Позже в Telegram-канале Baza появилась информация, согласно которой воздушное судно рухнуло на территории кладбища в районе села Богородское.

Министерство обороны РФ сообщило, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей. Оборудование загорелось в момент взлета, после чего экипаж Ил-76 попытался экстренно приземлиться. Однако самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы и упал на землю.

В результате на месте крушения также начался пожар. Сотрудники МЧС РФ потушили огонь и завершили поисково-спасательные работы.