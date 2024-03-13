СМИ: под Калугой задержали подозреваемого в попытке устроить два взрыва

В среду, 13 марта, в Калужской области задержали человека, который принес к зданиям двух брянских компаний пакеты со взрывчаткой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к МВД, и на собеседника в региональной полиции.

По словам собеседников РБК, пакеты были замечены у зданий «Брянскмежрегионгаза» и «БрянскЭнерго» утром и в полдень 13 марта.

Полицейские частично эвакуировали сотрудников предприятий, ограничили движение машин на улице, где расположены обе компании, и изъяли пакеты для экспертизы.

В пакетах нашли банку из-под краски с «предположительно взрывчатым веществом кустарного производства без поражающих элементов», мобильным телефоном и внешним аккумулятором.

Полицейские выяснили, что подозреваемый передвигался на Volkswagen Polo темного цвета, ввели план «Перехват» и в итоге задержали его в Калужской области.

Задержанному 21 год. По данным РБК, он дает признательные показания о попытке совершить взрывы в Брянске. По информации Telegram-канала Baza, молодой человек рассказал, что несколько месяцев назад связался с представителями украинских спецслужб, а те пообещали ему 180 тысяч рублей и помощь в переезде на Украину, если он выполнит задание.

Ранее в Ростове-на-Дону арестовали двух местных жителей, которых ФСБ заподозрила в сборе данных о российских военных. По данным ФСБ, жители города сами связались с украинскими спецслужбами и согласились передать информацию о российских войсках, участвующих в СВО. За выполнение заданий они получали плату.