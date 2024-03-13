В детском саду ЯНАО воспитатели систематически истязают детей

В ЯНАО публикация кадров с ненадлежащим отношением к детям в детском саду закончилась уголовным делом. Об этом сообщают местные СМИ.

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Инцидент произошел в городе Губнинский. На кадрах с камер, установленных в учреждении, заметно, как воспитатели тянут детей за уши, дергают за руки, повышают голос и совершают другие подобные действия. Все это, по данным журналистов, происходит систематически.

При этом камеры не установлены в санузле. Нередко после посещения дети выходят в слезах и держатся за уши.

Видео с избиением воспитанников правоохранители нашли во время мониторинга соцсетей. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье об истязании несовершеннолетних. На данный момент специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.