Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника ВСУ

Российские военные сбили еще два беспилотных летательных аппарата Киева над Белгородской областью. Об этом 13 марта сообщается на странице Министерства обороны в соцсетях.

По данным ведомства, украинские войска пытались совершить очередную террористическую атаку около 11:00 по московскому времени. Дежурные средства противовоздушной обороны поразили оба дрона самолетного типа.

Последние два дня вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят массированные удары беспилотниками по приграничным — и не только — регионам России. Так, ночью больше 30 целей уничтожили над Воронежской областью, впоследствии там же перехватили еще шесть БПЛА.

Кроме того, дрон врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Обошлось без пострадавших, осколками лишь посекло фасад и кровлю. А в Рязани беспилотники ВСУ ударили по нефтеперерабатывающему заводу. На предприятии вспыхнул пожар, ранения получили два человека.