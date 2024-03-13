Ан-2 по технической причине совершил посадку в Кызыле
Самолет Ан-2 авиакомпании "Тува Авиа", выполнявший рейс по маршруту Кызыл - Кунгуртуг, по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Борт отстранен от эксплуатации, сообщили ТАСС в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
"По предварительной информации, сегодня воздушное судно Ан-2 авиакомпании "Тува Авиа", выполнявшее служебный рейс по маршруту Кызыл - Кунгуртуг, по технической причине вернулось в аэропорт вылета. Борт отстранен от эксплуатации до выяснения обстоятельств", - сообщили в прокуратуре.
Также по данным ведомства, 12 марта по причине технической неисправности воздушного судна более чем на сутки задержано выполнение регулярного рейса по маршруту Кунгуртуг - Кызыл.
"Красноярская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов и защите прав потребителей при предоставлении авиационных услуг", - пояснили в прокуратуре.