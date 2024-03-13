Украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде

Украинские военные атаковали Белгород с помощью двух БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Деловая газета "Взгляд"

«Один беспилотник врезался в многоквартирный дом», — написал он в своем Telegram. RT на русском

Губернатор отметил, что повреждены фасад и кровля здания, а также выбиты окна в нескольких квартирах. От взрывной волны незначительные повреждения получили окна в двух соседних с МКД образовательных учреждениях. По его информации, второй БПЛА противника упал в реку, обошлось без последствий. На местах продолжают работу оперативные службы. ТАСС