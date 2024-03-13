Россиянин вонзил нож в грудь 16-летнего подростка и попал под суд

В Саратовской области суд рассмотрит дело 32-летнего мужчины о покушении на 16-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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По данным ведомства, 26 ноября 2023 года пьяный фигурант около заведения в Балаково поссорился с ранее незнакомым подростком. Мужчина достал нож и вонзил в грудь мальчика. Он пытался нанести еще несколько ударов, но потерпевший увернулся и убежал. Отмечается, что раненого спасли медики.

Возбуждено дело по статье о покушении.

Ранее стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) 33-летнюю женщину обвинили в попытке покушения на собутыльника, избившего ее во время ссоры.