Россиянин откусил ухо возлюбленному бывшей девушки и попал под суд

В Назарово местный житель пойдет под суд за то, что откусил ухо новому возлюбленному бывшей девушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Красноярскому краю.

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В отношении 31-летнего фигуранта возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Материалы переданы в суд.

По данным ведомства, инцидент произошел весной 2022 года. Тогда девушка распивала спиртные напитки с 37-леним возлюбленным из Ачинска. В этот момент к ним приехал ее бывший ухажер. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности. Они вышли драться на улицу. В результате фигурант набросился на потерпевшего и откусил ему ухо.

Ранее сообщалось, что жительница поселка Янино Ленинградской области откусила ухо соседу, шумевшему сверху.