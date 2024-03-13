Москвич напал с ножом на девушку за отказ проводить до дома

Молодой человек познакомился с девушкой и предложил проводить ее до дома, а после отказа напал с ножом. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 13 марта.

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По ее словам, 23-летний москвич познакомился с девушкой. Спустя недолгое время он предложил проводить ее до дома, на что получил отказ. Тогда молодой человек проследовал за ней на станцию метро «Площадь Революции» и повторил просьбу. Новая знакомая вновь отказалась.

После этого парень разозлился и несколько раз ударил девушку ножом. Злоумышленник попытался скрыться, однако его задержали пассажиры. Нападавшего передали стражам порядка.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». На время следствия подозреваемого поместили в СИЗО.

Похожее преступление было совершено в подмосковном Видном. 42-летняя женщина оскорбила супругу 32-летнего иностранца. Мужчина вышел из себя, схватился за нож и несколько раз ударил обидчицу. Пострадавшую госпитализировали, ей оказали всю необходимую помощь.