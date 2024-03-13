Стали известны подробности атаки беспилотников на нефтезавод в Рязани

Нефтеперерабатывающий завод в Рязани менее чем за час атаковали четыре украинских беспилотника, пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

© Российская Газета

Отмечается, что атака четырех БПЛА произошла в течение 50 минут - с 06.35 до 07.24. В результате загорелись две установки для переработки нефтепродуктов на площади 175 квадратных метров.

Ранее о пожаре на нефтезаводе сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Движение в сторону промзоны перекрыли работники ГИБДД, они пропускают только машины спецслужб.

В сети появилось видео с моментом атаки беспилотников на нефтезавод. На кадрах видно, как два дрона самолетного типа друг за другом врезаются в уже горящие цеха.

По уточненным данным, пострадали три человека, у всех осколочные ранения.