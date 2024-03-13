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ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в ДНР

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии обнаружили схрон со взрывчаткой, предназначенной для терактов, в Володарском районе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ведомства.

ФСБ обнаружила заминированный схрон со взрывчаткой в ДНР
© РИА Новости

Внутри тайника находились шесть противотанковых мин ПТМ-3, две противопехотные мины ПФМ («Лепетсток») и 16 тротиловых шашек. Уточняется, что схрон был заминирован, саперы решили его уничтожить.

Ранее в Ингушетии был найден тайник с продуктами и лекарствами. По данным правоохранительных органов, схрон мог принадлежать террористам, ликвидированным в ходе контртеррористической операции (КТО) на территории региона.

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