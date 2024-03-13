В Воронежской области за ночь уничтожены более 30 беспилотников

Гусев: в Воронежской области уничтожены более 30 беспилотников
Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что за ночь на территории региона средствами ПВО были обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников.
Информация об этом появилась в его Telegram-канале.
«За ночь на территории региона средствами ПВО обнаружены и уничтожены более 30 беспилотников», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, опасность атаки БПЛА пока сохраняется.
Ранее в Воронежской области несколько раз работали системы ПВО.
Также Губкинский городской округ Белгородской области подвергся атаке трёх БПЛА.
При обстреле Шебекина в Белгородской области ранен сотрудник промпредприятия