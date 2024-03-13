Появились подробности об атаке беспилотника на Воронежскую область

Беспилотник пытался атаковать Бутурлинский район Воронежской области. Об этом, приводя подробности о прилете, сообщил глава администрация района Юрий Матузов в Telegram-канале.

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«Провел экстренное заседание оперативного штаба. Сейчас выясняются последствия атаки, возможные повреждения на инфраструктурных объектах. Все службы работают в штатном режиме», — написал глава района.

Он призвал жителей сохранять спокойствие и быть бдительными. Других деталей о произошедшем Матузов не привел.

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Системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник ВСУ в Воронежской области в ночь на среду, 13 марта. Никто не пострадал, о последствиях на земле также не сообщалось. В регионе ночью объявляли опасность атаки дронов.х. Все службы работают в штатном режиме», — написал глава района.