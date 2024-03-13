Тысячи человек пострадали во время праздника в Иране

Более двух тысяч человек в Иране пострадали, 14 из них погибли в ходе предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури. Об этом сообщает иранское информационное агентство Mehr.

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По данным агентства, с 20 февраля до 22:30 часов 12 марта пострадали 2114 человек: получили травмы — 2100 человек, погибли 14 человек.

Уточняется, что среди пострадавших 152 человека лишились конечностей, 700 получили травмы глаз, 681 — ожоги.

Ранее сообщалось, что во время предновогоднего празднества Чахаршанбе-Сури, сопровождаемого разведением костров на улицах и применением пиротехники, погибли не менее 17 человек.

Ежегодно в Иране в ночь на последнюю среду года по иранскому календарю отмечается праздник Чахаршанбе-Сури. Во время него по традиции иранцы прыгают через костер, также во время гуляний используется пиротехника. В прошлом году во время этих празднеств пострадали более 1,5 тысячи человек.