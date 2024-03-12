Вандалы испортили новые вагоны метро «Москва-2024» в день открытия

Неизвестные вандалы испортили салон новых вагонов «Москва-2024» в день их запуска на Замоскворецкой линии метро, хулиганов привлекут к ответственности. Об этом во вторник, 12 марта, сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

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— Служба безопасности московского метро помогает полиции найти неизвестных, которые вчера испортили салон новых вагонов «Москва-2024» на Замоскворецкой линии, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что ведомство передало в правоохранительные органы все материалы, которые помогут привлечь нарушителей к ответственности. Также было передано заявление о факте вандализма.

По словам начальника службы внешних связей Московского метрополитена Марии Хильченко, вандалы разрисовали и залили клеем новые вагоны, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в запуске на Замоскворецкой линии метрополитена первого поезда новой серии «Москва-2024». Новые составы смогут перевозить большее количество пассажиров. Собянин отметил, что с 2010 года в столице вдвое уменьшился средний возраст поездов — с 24 до 12 лет. Кроме того, это составы новых серий и поколений.