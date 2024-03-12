Битмама осталась за решеткой

Замоскворецкий районный суд Москвы продлил меру пресечения в виде содержания под стражей предпринимательнице Валерии Федякиной, более известной как Битмама, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Ее обвиняют в мошенничестве.

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Срок содержания под стражей продлен на 3 месяца, до 15 июня 2024 года. Федякина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество), — говорится в сообщении.

Федякина прославилась благодаря работе с площадками обмена криптовалют. Такой механизм конвертации стал популярным на фоне ужесточения антироссийских санкций. Битмама обещала клиентам не только перевод средств без комиссии, но еще и с доплатой.

Полиция задержала ее после проведения подозрительной сделки. Она взяла у знакомого 6,7 млрд рублей, пообещав вернуть их с бонусом в 1%. Позднее мужчина обратился в полицию. Теперь Битмаме грозит до 10 лет по статье о мошенничестве. Суд отправил ее под арест, несмотря на беременность, так как у нее есть вида на жительство в ОАЭ.

Арестованная Битмама выдвинула встречные обвинения

В декабре 2023 года стало известно, что Федякина подала два встречных заявления на потерпевшего по своему делу. Предпринимательница сама обвинила в мошенничестве и клевете бизнесмена Гагика Гулакяна, по заявлению которого она была задержана 15 сентября.