Россиянин зашел в запрещенную зону и подорвался на мине

Местный житель подорвался на мине в окрестностях поселка Уборки Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.

По его словам, мужчина проигнорировал предупреждающие о минной опасности знаки и зашел в запрещенную зону. Спасти россиянина не удалось. На месте работают оперативные службы.

Богомаз также обратился к жителям региона и попросил проявлять бдительность и не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах.