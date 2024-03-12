Россиянин зашел в запрещенную зону и подорвался на мине
Местный житель подорвался на мине в окрестностях поселка Уборки Климовского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram.
По его словам, мужчина проигнорировал предупреждающие о минной опасности знаки и зашел в запрещенную зону. Спасти россиянина не удалось. На месте работают оперативные службы.
Богомаз также обратился к жителям региона и попросил проявлять бдительность и не посещать запрещенные территории в приграничных населенных пунктах.
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