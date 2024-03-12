Россиянка сбросила знакомую с балкона из-за ревности

В Смоленской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, которая сбросила знакомую с балкона из-за ревности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

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Женщина проходит обвиняемой по статьям 30, 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Его дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в начале января две женщины пришли в гости к общему знакомому. Они выпили, а потом мужчина уснул. Тогда гостьи вышли на балкон, где между ними произошла ссоры на почве ревности. В результате обвиняемая толкнула потерпевшую, и женщина выпала из окна балкона четвертого этажа жилого дома. Она получила травмы, повлекшие тяжкий вред здоровью.

Ранее Читинский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы военного Виктора Бессчетнова за расправу над мужчиной из-за чувства ревности.