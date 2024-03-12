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Полиция и армия перекрыла доступ к месту падения

В Ивановской области оцепили место падения транспортного самолета военно-космических сил России Ил-76. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента с места событий.

На данный момент территория вокруг Богородского сельского поселения перекрыта — дороги в село заблокированы сотрудниками дорожно-постовой службы, которые разворачивают подъезжающие машины.

Оцепление также выставлено в районе альтернативного проезда к месту крушения со стороны деревни Подталицы.

До этого стало известно, что в Богородском сельском поселении Ивановской области, где во время тренировочного полета разбился военно-транспортный самолет ВКС России Ил-76, не будет вводиться режим чрезвычайной ситуации.

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12 марта в Ивановской области рухнул российский военно-транспортный самолет Ил-76, который совершал тренировочный полет.

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