Суд в Москве продлил арест блогерши Битмамы, которая родила в СИЗО

Замоскворецкий суд Москвы продлил арест предпринимательнице и блогерше Валерии Федякиной, также известной как Битмама. Об этом сообщает Пятый канал.

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Арест продлили на три месяца. Теперь под стражей блогерша пробудет как минимум до 15 июня.

Напомним, Битмаму задержали в сентябре минувшего года при попытке покинуть территорию РФ. Предпринимательница планировала улететь в ОАЭ, где у нее есть вид на жительство. Блогерша обвиняется в мошенничестве на сумму в семь миллиардов рублей. По версии следствия, она переводила за границу деньги в обход валютного контроля, переводя полученные в России наличные в криптовалюту.

Находясь под следствием, Битмама 27 декабря родила ребенка. 11 января его передали в СИЗО матери. Предпринимательницу перевели в специальную оборудованную камеру, где ей и новорожденному обеспечена полная безопасность.

Ранее арестованная блогерша Елена Блиновская призналась, что готова отдать все ради встречи с детьми.