Американец попытался незаконно вывезти похищенного сына из РФ и попался ФСБ

В Калининграде гражданин США предстанет перед судом за попытку похитить своего сына и незаконно вывезти его за территорию России. Об этом «Ленте.ру» сообщили управлении Следственного комитета по Калининградской области.

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По данным ведомства, 27 июля 2023 года 35-летний иностранец приехал в Калининградскую область для встречи с четырехлетним сыном, гражданином РФ. Не получив согласия матери, мужчина под предлогом совместного времяпровождения вывез мальчика в Мамоновский городской округ, где вместе с ним попытался незаконно пересечь государственную границу через леса и болота.

Американца с ребенком задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Калининградской области. В отношении него возбудили уголовное по статьям 126 («Похищение несовершеннолетнего») и 30 по 322 («Покушение на незаконное пересечение Государственной границы России») УК РФ. В настоящее время фигурант заключен под стражу.

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