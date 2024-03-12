Немцу продлили арест в Петербурге из-за мармеладных мишек с марихуаной

Немец Патрик Шёбель, задержанный в аэропорту с мармеладными мишками с марихуаной, останется под арестом до 15 апреля, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Суд постановил, что 38-летний иностранец обвиняется в тяжком преступлении и может скрыться, так как не имеет ни места жительства в РФ, ни устойчивых социальных связей.

Следствие указало, что Шёбель является лицом, употребляющим наркотические средства, регистрации в РФ не имеет, может продолжить заниматься преступной деятельностью, может скрыться от следствия, так как живет и работает в Германии, чем может воспрепятствовать производству по делу, — указалапресс-служба.

Мужчине вменяют контрабанду наркотических веществ, ему грозит свыше трех лет тюрьмы. При этом суд не считает, что он будет продолжать преступную деятельность.

Сам Шёбель объяснял, что купил мармелад в Германии и ел в полете, чтобы быстрее уснуть. Экспертиза показала наличие в их составе тетрагидроканнабинола — запрещенного в России наркотического вещества. Генеральное консульство Германии получило уведомление о задержании гражданина ФРГ.

Употребление наркотиков вредит здоровью.