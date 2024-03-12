Оренбургские летчики погибли при крушении Ил-76

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что летчики упавшего в Ивановской области Ил-76 погибли. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Катастрофу Ил-76 Паслер назвал большой потерей для России и ее Вооруженных сил. Он также принес слова соболезнования родным и близким погибших.

«На борту по роковому стечению обстоятельств были и оренбургские летчики. Это невосполнимая утрата для семей, для 117 военно-транспортного авиационного полка, где служили ребята. Настоящие Герои, которые до конца исполнили долг перед Родиной. Выражаю искренние соболезнования родным и близким летчиков», — написал он.

Напомним, что 12 марта военный самолет Ил-76 потерпел крушение в Ивановской области. На его борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Позже в Минобороны сообщили, что причиной катастрофы стал пожар в одном из двигателей.